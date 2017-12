La Lazio ritrova Felipe Anderson: "Torno per segnare tanti gol"

Felipe Anderson è tornato, domani scenderà in campo nel secondo tempo contro lo Zulte Waregem in Europa League, la tendinopatia all'adduttore è acqua passata. Oggi pomeriggio il brasiliano si è presentato in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi: "Spero di giocare in avanti e fare più gol possibili. La mia caratteristica è quella di puntare e saltare l'uomo nell'uno contro l'uno. Il mio obiettivo è quello di segnare tante reti.Sto pensando prima a tornare al 100%, perché solo così potrò dare il mio contributo alla squadra aiutando i miei compagni che già stanno andando alla grande. Ma voglio aiutarli a dare qualcosa di più".

Ultime battute dedicate a De Vrij, suo grande amico: "Sono stato felice di ricevere tanto affetto. Quello mi ha dato la forza di alzarmi di andare avanti ogni giorno. È vero, sono molto amico con Stefan e ci prendiamo in giro spesso. Ho scherzato anche sull'aspetto del rinnovo. Spero per lui possa risolversi al meglio". Felipe tornerà domani dopo quasi 5 mesi di stop, l'ultima gara risale al 29 luglio scorso contro il Leverkusen nel ritiro estivo in Austria.