Higuain si opera alla mano e salta Napoli-Juventus

La Juve perde con tutta probabilità Gonzalo Higuain per la sfida del San Paolo di venerdì contro il Napoli. Tenuto a riposo ieri contro il Crotone per una botta alla mano sinistra (è rimasto in panchina per tutta la gara), il Pipita è stato sottoposto oggi ad accertamenti che hanno evidenziato una piccola frattura al metacarpo. L’attaccante argentino dovrà operarsi e a questo punto pare scontato che salterà il ritorno da ex a Napoli.

Un sollievo per Sarri, che l'anno scorso ha pagato un conto salato nella sfida contro il suo ex centravanti: decisivo nella gara di campionato a Torino, vinta 2-1 dalla Juventus, e in Coppa Italia al San Paolo, quando Higuain festeggiò polemicamente il gol segnato al Napoli indicando il presidente De Laurentiis in tribuna: "Prendetevela con lui" il messaggio dell'argentino ai suoi ex tifosi che lo fischiavano. Stavolta i napoletani avranno un avversario in meno. Altro segnale di un anno magico?