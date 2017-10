Bonifica alla stazione Termini

Per contrastare il degrado che impera da sempre nella stazione Termini, su disposizione del comandante del Corpo di Polizia Locale, Diego Porta, oggi si è dato il via ad una vasta operazione di bonifica nell’area dello scalo ferroviario romano. I controlli sono avvenuti anche nelle vie limitrofe: via Marsala, porta San Lorenzo e largo Sisto V. Il personale della sezione PICS (Pronto Intervento Centro Storico), insieme al personale del nucleo Termini con il supporto di AMA, hanno rimosso circa 30 giacigli e tende disseminate lungo il percorso a ridosso delle Mura Aureliane. Non solo, nei portici della struttura ferroviaria e sui marciapiedi adiacenti, sono state identificate 12 persone alle quali è stata offerta assistenza, ma che è stata rifiutata. Tutto il tratto di circa un chilometro è stato oggetto di pulizia e sanificazione, con la rimozione di circa 12 metri cubi di rifiuti. Sono state rimosse anche delle vetture abbandonate, usate per il bivacco notturno e la prostituzione.