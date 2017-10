"È giunto il momento per il mondo intero si unisca a noi nel chiedere che il governo dell'Iran metta fine alla sua strategia di morte e distruzione". Lo dichiara il presidente Usa Donald Trump in una nota diramata dalla Casa Bianca, annunciando la nuova strategia politica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Tre gli obiettivi chiave: un accordo nucleare per rendere più difficile per l'Iran sviluppare le armi, contrastare il programma di missili balistici e combattere le attività iraniane che Washington ritiene contribuiscano all'instabilità in Medio Oriente.