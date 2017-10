Karsdorp pronto al rientro, Schick ancora no

Mattinata di allenamento a Trigoria, dove la Roma dei "grandi" ha disputato una partita da area ad area con la Primavera di Alberto De Rossi. Tanti gli assenti, oltre ai nazionali l'infermeria è ancora piena.

De Rossi, Emerson, Strootman, Defrel, Luca e Lorenzo Pellegrini hanno svolto lavoro individuale in palestra, mentre Perotti e Karsdorp si sono dedicati lavoro individuale in campo in vista dell'imminente rientro in gruppo: l'argentino tornerà ad allenarsi con i compagni da lunedì mentre il turno dell'olandese è programmato nei primi giorni della prossima settimana, con speranza di convocazione per Roma-Napoli. Discorso diverso per Schick, che continua ad allenarsi a parte e difficilmente sarà in gruppo per la sfida di sabato prossimo

Di Francesco potrà invece contare su Perotti, De Rossi e, spera il tecnico, almeno uno tra Pellegrini (più probabile) e Strootman. Non ha problemi invece Nainggolan, che da un paio di giorni sfoggia le treccine in allenamento, mentre il nigeriano Nura, tornato in gruppo dopo l'ennesimo infortunio, ha scelto la tinta bionda.