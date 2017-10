Sollievo Roma, Pellegrini e Strootman ok per il Napoli

La Roma tira un sospiro di sollievo per Pellegrini e Strootman. I controlli effettuati a Villa Stuart hanno scongiurato lesioni muscolari e i due centrocampisti dovrebbero essere recuperabili in vista del big match con il Napoli del 14 ottobre. Per l'olandese gli esami hanno confermato i postumi post-contusivi nella porzione compresa tra il quadricipite e l'adduttore della gamba sinistra: l'ematoma muscolo-fasciale evidenziato sarà monitorato giorno dopo giorno ma non dovrebbe impedirgli di essere presente alla ripresa del campionato. La convocazione in nazionale resta congelata: la Roma ha già inviato tutta la documentazione clinica allo staff medico olandese che in queste ore dovrà valutare la situazione di Kevin e decidere se chiamarlo comunque o lasciarlo nella Capitale. Prognosi di 7-10 giorni per Pellegrini: gli accertamenti hanno segnalato una quota di edema post/distrattivo nel muscolo soleo destro. Uscendo dalla clinica il giocatore ha tranquillizzato i tifosi: «Ce la faccio per il Napoli». Anche da Trigoria filtra ottimismo sul recupero dell'azzurro per la sfida contro la capolista. Intanto la squadra è tornata ad allenarsi al Bernardini con una doppia seduta dopo i due giorni liberi concessi da Di Francesco. Lavoro differenziato sul campo per Schick e Perotti che puntano a tornare contro il Napoli. Individuale programmato per Nainggolan e Florenzi.