Oggi 29 settembre, era l’incipit di una canzone famosa degli anni sessanta cantata da Lucio Battisti e l’Equipe 84. Ma da qualche decennio quella data è il compleanno solenne del leggendario Re Silvio, al secolo Berlusca. Per capire l’età vera di Berlusconi bisogna far la media tra gli anni di galera che hanno cercato di affibbiargli media e giudici e l’età media delle sue ex-fidanzatine, olgettine e marocchine. Tra i 140 anni dei primi e i 22 anni delle seconde, si situa l’età vera di Berlusca. Per i precisini oggi ne compie 81, ma lui li capovolge, mostra di averne 18 e infatti preme per avere, come un neo-maggiorenne, la patente di circolazione politica per potersi così candidare alle prossime elezioni nella primavera del ’18. Si è rifatto da capo a piedi, ha perso chili, si è tirato la faccia e si accinge a interpretare il ruolo di Berlusconi due, la Vendetta, nelle vesti di Berlusconi uno, il Grande. Un remake.

