Quattordicenne ricoverato a Monza muore per meningite

Un'altra morte per meningite. Dopo il decesso dell'anziana di 79 anni a Genova il secondo decesso a Monza. Non ce l'ha fatta l'adolescente di 14 anni, ricoverato per una meningite meningococcica all’ospedale San Gerardo di Monza. Il ragazzino frequentava l’Iis Alessandrini di Abbiategrasso a Milano. Si era sentito amale nella notte tra martedì e mercoledì e all’alba era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli di Magenta. I medici gli avevano diagnosticato la meningite e subito dopo, quando le sue condizioni si sono aggravate, l’adolescente è stato trasferito all’ospedale di Monza.