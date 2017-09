Abuso d'ufficio, chiesta l'archiviazione per Marino e Alemanno

È il giorno in cui la Procura tira le somme, dopo aver passato sotto la lente di ingrandimento il rapporto tra gli ultimi tre sindaci della capitale e le nomine. Così, dopo le richieste di rinvio a giudizio (per falso) e di archiviazione (per abuso di ufficio) nei confronti di Virginia Raggi, i pm di piazzale Clodio hanno chiesto l'archiviazione anche per Ignazio Marino e Gianni Alemanno: erano indagati per abuso d'ufficio a causa di una serie di nomine fatte durante i loro mandati. Per gli inquirenti mancherebbe l'elemento soggettivo, quindi il dolo.