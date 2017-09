Sanitopoli abruzzese, assolto l'ex presidente della Regione Del Turco

L'ex presidente della Regione Abruzzo, Ottaviano Del Turco, è stato assolto dal reato di associazione per delinquere dalla Corte d'Appello di Perugia. Al termine del processo sulla cosiddetta "Sanitopoli abruzzese". Il collegio ha rideterminato per lui la condanna in 3 anni e 11 mesi. Assolti con la stessa formula anche tutti gli altri imputati. Del Turco non era presente in aula al momento della lettura del dispositivo.