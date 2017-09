Il sito di Libero sotto attacco hacker. Questa notte gli hacker hanno bloccato il sito del quotidiano di Vittorio Feltri in risposta alle polemiche di questi giorni su immigrati e malaria, polemiche aizzate da alcune associazioni umanitarie e blog di giornalisti, i quali hanno preannunciato denunce in procura accusando Libero e Il Tempo di reati gravissimi. Accuse indegne, prontamente respinte da Libero e da questo quotidiano, che ha dimostrato come la connessione tra immigrati e malaria sia certificata da una circolare datata dicembre 2016 del Ministero della Salute.

Sull'attacco che ha oscurato il sito di Libero sta indagando la polizia postale, sulla base della rivendicazione che potete leggere qua sotto. Ci aspettiamo a breve la solidarietà della FNSI e dell'Ordine dei Giornalisti, che hanno parlato di titoli da "caccia all'untore", per questo vile attacco alla libertà di opinione.