Cordea del Nord, anche l'Europa nel mirino di Kim

Anche l’Europa trema. Non solo per il timore di un conflitto fra Stati Uniti e Nord Corea che potrebbe coinvolgere molti altri Paesi, Ue compresa. Ma perché il Vecchio Continente potrebbe presto essere alla portata dei missili di Kim Jong-un. A lanciare l’allarme è stata il ministro della Difesa francese Florence Parly. «Lo scenario di un’escalation verso un conflitto di ampia portata non può essere escluso - ha avvertito - L’Europa rischia di finire nel raggio dei missili di Kim Jong-un prima del previsto. La proliferazione nucleare e missilistica è un pericolo sempre più tangibile». Intanto si è creato un fronte pro e un fronte anti sanzioni alla Corea del Nord. Da un lato gli Usa, dall’altro la Russia.

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI