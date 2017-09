Se «una telefonata allunga la vita», come ripeteva un vecchio slogan pubblicitario di un’azienda telefonica, la Lombardia

batte il Lazio 12 a 1 in quanto a tempi d’attesa per una chiamata al 112. Almeno stando ai calcoli del Pirellone: «Nella Lombardia soli 5 secondi di attesa per una chiamata al 112. Nella Regione Lazio governata dal PD, ben un minuto. Il buon governo lombardo e le inefficienze dove governa il Partito democratico. Differenze che possono salvare una vita. Efficienza lombarda,

Lombardia in testa», gongola su Twitter il presidente lombardo, Roberto Maroni. È di quasi un quarto d’ora, invece, il tempo medio che impiegano per arrivare sui luoghi di richiesta del soccorso le ambulanze del 118 dopo la chiamata al numero unico d’emergenza 112: 14 minuti e 53 secondi.

