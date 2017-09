Sgomberi, Raggi incontra Minniti: mettere a disposizione le caserme

"La riunione si è svolta in un clima collaborativo. Ho portato al tavolo le nostre proposte di rivedere l’intero sistema che va dall’emergenza alloggiativa all’accoglienza delle fragilità al discorso dei rifugiati. Tutto questo va fatto in un clima di un percorso di legalità che tenga conto della tutela delle fragilità". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi al termine del vertice al Viminale con il ministro dell’Interno Marco Minniti sull’emergenza abitativa. "Ho presentato - ha aggiunto - due proposte. Una, la messa a disposizione delle caserme, quelle che hanno tra l’altro gli alloggi di servizio, che potrebbero essere riadattate per abbassare le liste di attesa. Ricordiamo che a Roma ci sono oltre 10mila persone che attendono una casa da oltre 10 anni. Un’altra proposta, a mio avviso interessante, è quella di riattivare il mercato immobiliare. A Roma abbiamo oltre 200mila case tra sfitte e invendute, questo consentirebbe da un lato di abbattere le liste di attesa e di riattivare un settore economico in grave crisi da parecchi anni". A chi le ha chiesto quali saranno i passi concreti in questo percorso la Raggi ha replicato: "Stiamo lavorando fattivamente. A breve sarà emanata questa direttiva, per altro anche sugli sgomberi. Ci saranno delle ulteriori iniziative che il ministro porrà in essere".