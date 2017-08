Terrore sulla Rambla, 14 morti a Barcellona: due giovani italiani tra le vittime

Il giorno dopo a Barcellona è il giorno del dolore. Migliaia di cittadini si sono riuniti attorno a Re Felipe VI, al premier Mariano Rajoy e al presidente catalano Carles Puigdemont in Plaza Catalunya, cuore della città, per un minuto di silenzio in omaggio alle vittime dell'attentato di ieri. Il bilancio è salito a 14 morti e un centinaio di feriti: due vittime sono italiane, si tratta di Bruno Gulotta di Legnano (Milano) e di Luca Russo, di Bassano del Grappa.

L'autista alla guida del furgone bianco, il 18enne Moussa Oukabir, è ancora in fuga e quattro suoi presunti complici sono stati arrestati. Altri cinque terroristi sono stati invece uccisi a Cambrils, durante un secondo attacco, ed erano in attesa di progettarne un terzo.

Attacco a Cambrils Poche ore dopo l'attentato sulla Rambla di Barcellona nella cittadina di Cambrils, a un centinaio di chilometri è andato in scena un secondo attacco. Cinque terroristi alla guida di un'auto hanno travolto i passanti nel porto e poi li hanno colpiti con asce e coltelli. Indosso avevano false cinture esplosive. Gli assalitori sono stati tutti uccisi dalla polizia, ma prima sono riusciti a ferire sei civili e un poliziotto. Una donna è morta in mattinata in ospedale per le gravi lesioni subite.

Intorno all'1.15 della scorsa notte i cinque viaggiavano a bordo di un'auto sul lungomare di Cambrils quando sono stati fermati da una pattuglia del Mossos. Prima di avvicinarsi alla polizia catalana, l'auto ha iniziato a investire i pedoni: gli agenti hanno aperto il fuoco e i terroristi sono così usciti dall'auto armati di coltelli. Quattro dei cinque uomini sono stati uccisi da un solo poliziotto, secondo quanto rivela La Avanguardia spiegando che i quattro sono scesi dall'auto brandendo contro la polizia machete, coltelli e asce. Il quinto è riuscito a fuggire per circa 500 metri prima di essere colpito a morte: nella corsa è riuscito a pugnalare una donna, morta questa mattina all'ospedale. Gli altri cinque feriti, tra cui un agente, sono stati portati all'ospedale Joan XXIII e Santa Tecla di Tarragona.

Gli inquirenti sono sicuri che gli attacchi di Barcellona e Cambrils siano collegati: per corroborare questa tesi la polizia sta indagando sulla possibilità che l'autore materiale dell'attentato sulla Rambla sia uno dei cinque terroristi uccisi. Il capo della polizia locale, Josep Lluis Trapero, ha sottolineato che per ora il conducente del van non è stato identificato e si continua a cercarlo, ma che s'indaga anche se sia tra i cinque uccisi. Si tratterebbe del 17enne Moussa Oukabir (nella foto a sinistra) fratello minore di Driss (nella foto a destra) arrestato ieri per presunti legami con l'attentato. Lo stesso Moussa potrebbe essere colui che ieri sera ha rubato un'auto, uccidendo con un coltello il conducente, e che nella fuga ha saltato il posto di blocco della polizia a Diagonal, ferendo un'agente.

I terroristi di Barcellona e Cambrils facevano parte di un'unica cellula In relazione all'attacco a Cambrils è stata arrestata una quarta persona a Ripoll, in Catalogna. Sempre a Ripoll è stato fermato in mattinata un altro uomo; arrestata poi ieri sera ad Alcanar una persona dopo un'esplosione in una abitazione. E proprio questa cittadina a 200 chilometri da Barcellona e a un centinaio da Cambrils, è diventata l'anello di congiunzione dei due attacchi. L'esplosione, avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì, è stata causata da una persona che maneggiava una ventina di bombole di gas. Un uomo è morto mentre un altro è rimasto ferito, ricoverato in ospedale e arrestato. Una seconda esplosione, accidentale, ha travolto i soccorritori poco dopo, causando sei feriti tra vigili del fuoco e poliziotti.

Secondo gli investigatori, i terroristi di Barcellona e Cambrils facevano parte di una cellula che aveva pianificato di attaccare la città catalana con furgoni-bomba ma l'esplosione avvenuta nella casa di Alcanar, dove venivano nascosti gli esplosivi, avrebbe obbligato gli attentatori a cambiare piano e a scegliere di travolgere i passanti sulla Rambla. Le forze antiterrorismo spagnole ammettono al momento di non possedere tutte le tessere del puzzle: ciò che è chiaro è che si è trattato di un commando organizzato, composto da una dozzina di membri con legami "di parentela" tra di loro. Intanto la polizia catalana ha diffuso le foto dei 4 ricercati per gli attentati in Catalogna: Moussa Oukabir, Said Aallaa, Mohamed Hychami e Younes Abouyaaqoub