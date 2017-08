Querelle rifiuti capitolo secondo. Stavolta occhi puntati sul litorale romano. Francesco Giro, senatore di Forza Italia, ieri ha lanciato l’allarme sull’«emergenza Ostia», postando sul suo profilo Facebook le foto arrivategli dalla responsabile della segreteria del Coordinamento romano «che da giorni denuncia questo grave disagio», Simona Grilli. «È emergenza rifiuti a Ostia e la Raggi è in vacanza. Peccato che proprio Ostia, il mare di Roma, d’estate dovrebbe risplendere per garantire delle

vacanze serene e sicure innanzitutto ai tanti romani che ogni mattina decidono di raggiungerla. E invece è sommersa di

immondizia che sprigiona un odore acre insopportabile», scrive Giro. «Io credo che ci siano tutti i presupposti per denunciare

la Raggi e il management di Ama per aver gravemente omesso di adempiere alle loro funzioni e agli obiettivi previsti dal contratto di servizio di un’azienda municipalizzata ormai palesemente al collasso». E ieri mattina, intorno alle 10, un gruppo di residenti, esasperato dall’invasione mondezza, ha spinto i cassonetti in mezzo alla strada e bloccato il traffico su via Umberto Cagni, a Ostia Nuova. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Lido.

