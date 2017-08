Al Colosseo c'è lo spettro di Marilyn Monroe: acchiappafantasmi in missione a Roma

Un fantasma si aggirerebbe tra i varchi del Colosseo. E non un fantasma qualunque, ma l’ombra evanescente di una

stella del cinema, la più luminosa, quella aggredita da un destino ambiguo e rapace: Marilyn Monroe. Quattro segnalazioni, negli ultimi quattro anni, sono arrivate da insospettabili: operai, comitive di stranieri, americani. Tutti giurano di aver visto, anche in luoghi non accessibili al pubblico, la diva americana. Qualcuno sarebbe riuscito anche a parlarle. Vestita con un abitino a fiori, la star di Hollywood avrebbe elogiato gli sfarzi estetici della capitale, commentando che «Roma è sempre la città più bella». Suggestione o verità? Nei fatti, dal 12 al 30 luglio scorsi, una squadra del National Ghost Uncover, l’associazione di acchiappafantasmi italiana nata a Riccione il 30 gennaio 2010 ha effettuato - nelle zone esterne del Colosseo - una discreta indagine volta a verificare la presenza di energie anomale attribuibili al mondo del soprannaturale.

