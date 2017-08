Notte di paura a Dubai. Un incendio è divampato nella notte nella Torch Tower, uno dei grattacieli più alti al mondo, ma fortunatamente si è riusciti ad evacuare la torre, le fiamme sono state domate e non si registra nessuna vittima, secondo quanto riportano le autorità del paese degli Emirati Arabi. Il fuoco ha invaso i piani superiori dell’edificio, che ne conta ben 79 e supera in altezza la tour Eiffel. È la secondo volta in due anni che si verifica un incendio nel grattacielo, situazione nella zona elegante della Marina. Nel 2015 la torre era già andata parzialmente a fuoco.

Le fiamme nel grattacielo residenziale sono divampate attorno alle 3.30 del mattino (l’1.30 ora italiana). I residenti sono stati evacuati in tempi record. Le immagini della torre, diventata una torcia di fuoco, hanno subito rimandato alla mente la tragedia di New York, dove, invece, il sistema di sicurezza non ha funzionato ed è stata tragedia.