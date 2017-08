Tra Italia e Francia dopo Fincantieri, ora è guerra su Tim e Vivendi

L'Italia non ci sta e reagisce. Dopo lo stop del governo di Parigi all'acquisto dei cantieri navali francesi Stx da parte di Fincantieri, Palazzo Chigi risponde con una contromossa dello stesso tenore. L'esecutivo Gentiloni ha avviato un’istruttoria sull’applicazione della cosiddetta golden power (lo strumento che consente di bloccare operazioni di mercato se ci sono profili strategici da tutelare) per Tim. «La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ricevuto una nota, datata 31 luglio - si legge sul sito del governo - nella quale il ministro dello Sviluppo Economico ha sollecitato una pronta istruttoria da parte del gruppo di coordinamento all’interno della Presidenza del Consiglio» al fine «di valutare la sussistenza di obblighi di notifica e, più in generale, l’applicazione del decreto-legge» sulla golden power in relazione al comunicato stampa del 28 luglio di Tim. «Nel comunicato in questione - si legge ancora - erano state rese note, inter alia, alcune tematiche di corporate governance affrontate dal Consiglio di amministrazione di Tim e, in particolare, la presa d’atto dell’inizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte di Vivendi». Insomma il governo vuole vederci chiaro sul ruolo che la compagnia transalpina guidata da Vincent Bollorè avrà nella gestione nell'ex azienda di Stato delle tlc. Una risposta all'irrigidimento francese che è stato però smentito ufficialmente dal ministro Calenda. L’avvio dell’istruttoria sull’applicazione della golden power per Telecom «non ha nulla a che fare con la questione Fincantieri»ha precisato Calenda: «Facciamo quello che il governo deve fare - ha spiegato Calenda - applichiamo regole che esistono. Abbiamo chiesto a palazzo Chigi di verificare se esistono obblighi di notifica» dell’inizio dell’attività di direzione e coordinamento di Vivendi. Insomma un atto dovuto ma certo che è che la guerra di trincea tra le due nazioni è solo agli inizia .