Olimpiadi 2024, Parigi ringrazia la Raggi. Regalato un miliardo: con quei soldi avremmo sistemato mezza Roma

In Campidoglio si stappa lo champagne: il Comitato Olimpico internazionale (CIO) ha deciso di stanziare per l’edizione 2024 dei Giochi Olimpici ben 1 miliardo e 700 milioni di euro a favore di Roma. Virginia Raggi e Andrea Mazzillo festeggiano: da domani possono partire le gare d’appalto. Ora la Raggi potrebbe indire una consultazione cittadina per scegliere come impiegare questi soldi: niente più giochini e pastette ma con l’onestà e la competenza grillina si potrà rinnovare completamente la flotta di Atac, oppure rifare due terzi totali delle strade di Roma. O, magari, acquistare oltre 200 treni per la metropolitana; manutenere tutte le scuole comunali mettendole a norma. Finalmente si possono trovare le coperture finanziarie per completare la linea C fino a piazzale Clodio e pagare o la metropolitana leggera da Anagnina, capolinea metro A, a Torre Maura della metro C, o il prolungamento della A da Battistini a Torrevecchia o quello della B da Rebibbia a Casal Monastero o far arrivare la B1 fino a Bufalotta. Ah no, abbiamo scherzato: il CIO stanzierà sì 1 miliardo e 700 milioni a beneficio della città ospitante i giochi olimpici del 2024. Ma se li cuccherà Parigi. E per Los Angeles, che con un accordo proprio con i francesi si è accaparrata l’edizione 2028, lo stanziamento salirà addirittura 2 miliardi e 700 milioni di euro.

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI