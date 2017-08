Emergenza incendi a Roma, nella pineta di Castel Fusano entra l'Esercito

Militari pattuglieranno h24 la pineta di Castel Fusano. È quanto deciso in una riunione presieduta dal Prefetto di Roma per verificare l’esito degli interventi svolti dagli enti e dalle amministrazioni impegnati a fronteggiare l’emergenza incendi. All’incontro che fa seguito alla riunione svoltasi il 10 luglio scorso - si legge in una nota della Prefettura - hanno partecipato, tra gli altri, la Sindaca di Roma Capitale, il Comandante della Brigata «Granatieri di Sardegna», il Questore di Roma, il Comandante provinciale dei Carabinieri e il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

In particolare, per quanto concerne gli interventi a tutela della pineta di Castel Fusano, d’intesa con la sindaca di Roma Capitale e con i vertici delle forze di Polizia, si è convenuto l’impiego di personale militare destinato «H24» al pattugliamento della pineta, in raccordo con la Centrale Operativa Interforze già attiva per il controllo della zona. I militari potranno così offrire un prezioso supporto al sistema definito con le linee guida di sorveglianza, vigilanza e spegnimento incendi adottate lo scorso mese di giugno.