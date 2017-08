Un altro grosso incendio nella Capitale. Oggi il rogo si è sviluppato sulla Tiburtina, vicino a uno stabilimento della Mercedes che è stato subito evacuato. Il fumo ha raggiunto subito il Raccordo creando il panico tra gli automoblisti. Momenti di paura anche per i residenti e per gli altri lavoratori degli stabilimenti limitrofi. Sul posto i vigili del fuoco stanno cercando di spegnere le fiamme. Roma, in questa torrida estate, è martoriata dal fuoco, dopo il terribile incendio che ha distrutto gran parte della Pineta di Castel Fusano.