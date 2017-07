Il Tempo: nessuna trattativa con Matteoni

In merito alla notizia apparsa sul quotidiano "Italia Oggi" e sulla testata "Il Giornale d'Italia", la società Il Tempo. Srl smentisce categoricamente quanto riportato nell'articolo. Tra la scrivente azienda e il Signor Marco Matteoni non è infatti in corso nessun tipo di trattativa (finalizzata alla partecipazione nella suddetta società).