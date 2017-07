Continuano le provocazioni della Corea del Nord. Che ha annunciato di aver testato con successo un missile balistico intercontinentale, affermando di poter colpire qualsiasi punto nel mondo. Il missile Hwasong-14, ha dichiarato la tv statale, ha raggiunto un'altitudine di 2.802 chilometri e colpito il suo obiettivo con precisione dopo aver volato per 39 minuti. E la reazione del presidente degli usa non si è fatta attendere. "La Corea del Nord ha appena lanciato un altro missile. Ma questo tizio non ha di meglio da fare nella vita? Difficile credere che Corea del Sud e Giappone potranno sopportare tutto questo ancora più a lungo. Forse la Cina farà un passo pesante verso la Corea del Nord e metterà fine a questa cosa insensata una volta per tutte!", ha scritto su Twitter, Donald Trump, commentando il nuovo lancio di un missile balistico da parte di Pyongyang.