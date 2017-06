Omicidio Ciro Esposito, condanna dimezzata a 16 anni per De Santis

Omicidio Ciro Esposito, condanna ridotta in a 16 anni per De Santis. La sentenza nell'udienza d’Appello per la morte del tifoso del Napoli ferito prima della finale di Coppa

Italia dall’ultrà giallorosso. Il tifoso del Napoli ferito dall'ultrà giallorososso prima della partita di Coppa Italia era deceduto dopo 53 giorni di agonia. Tensione in aula tra Antonella Leardi, madre del tifoso partenopeo, e i genitori dell'imputato.