Maturità, prima prova di italiano: ecco le tracce d'esame per 500 mila studenti

È stata scelta la Lirica «Versicoli quasi ecologici», tratta dalla raccolta Res Amissa, di Giorgio Caproni come traccia dell'analisi del testo, prima prova maturità di quest'anno.

Disastri e ricostruzione è la scelta per il saggio storico-politico. Per il saggio artistico-letterario, invece la Natura tra minaccia e idillio. E ancora: «Il miracolo economico italiano» degli anni '50 e '60 per il tema storico con citazioni da Piero Bevilacqua da «Lezioni sull'Italia repubblicana» e da Paul Ginsborg da «Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi».

Il tema di attualità è sul Progresso partendo da una citazione di Edoardo Boncinelli da «Per migliorarci serve una mutazione». Per la stesura del saggio breve o articolo di giornale, in ambito socio-economico, è stato scelto il testo "Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano" di Enrico Marro, pubblicato su Il Sole 24 Ore.

È il concetto di progresso, sia materiale che civile, l'argomento del tema di ordine generale della maturità.

Gli autori proposti sono Giacomo Leopardi con le sue "Operette Morali", "Tutte le poesie" di Eugenio Montale, "Poesie" di Giovanni Pascoli e le "Ultime lettere di Jacopo Ortis" di Ugo Foscolo. Quanto ai quadri, sono stati proposti "Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi" di William Turner e "Idillio primaverile" di Giuseppe Pellizza da Volpedo.

TGLNW593ARGH23KV4ZRHWDGN8. Questo il codice pubblicato dal Miur per l'apertura del plichi telematici che custodiscono le tracce per la prima prova della maturità di quest'anno. Quindi: Maturità prima prova al via. A plico telematico. il ministro dell'Istruzione, ha comunicato il codice. Per aprire le «buste» criptate della maturità recapitate per via informatica alle scuole è necessaria infatti una password che viene resa nota la mattina, quella in cui finalmente gli studenti affronteranno i temi maturità 2017. Dal momento della consegna delle tracce maturità ci sono 6 ore di tempo per concludere la prima prova.

Ma sono stati registrati i primi problemi. In alcuni istituti milanesi i sistemi informatici sono andati in tilt rendendo impossibile scaricare e stampare le tracce della maturità, gli elenchi dei candidati e i verbali. Lo segnala Skuola.net.

Sono circa 500mila gli studenti che affrontano la prima prova dell'Esame di Stato, tra questi oltre 26mila con cittadinanza non italiana. Più di 25mila le classi coinvolte e 12.675 le commissioni. Si è cominciato alle 8,30 con la prova scritta d'italiano, uguale per tutti, che avrà una durata massima di 6 ore. Ad ogni maturando viene consegnato un fascicolo contenente le tracce elaborate dal Miur e gli studenti scelgono quale scegliere, tra analisi del testo, saggio breve, tema storico o tema di attualità, a seconda del proprio interesse, della conoscenza dell'argomento e della propria capacità di scrittura, analisi e rielaborazione dei documenti messi a disposizione dal Ministero dell'Istruzione.