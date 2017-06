Violenza sessuale, dichiarato nullo il processo all'attore Bill Cosby

Dopo che la giuria, chiusa per sei giorni in camera di consiglio, non è riuscita a raggiungere un verdetto, il giudice che presiede la corte del Pennsylvania ha dovuto annullare il processo contro Bill Cosby, accusato di violenza sessuale.

I giurati, sette uomini e cinque donne, avevano già ieri, dopo 40 ore di deliberazione, indicato che erano in grado di arrivare ad una posizione unanime, ma il giudice li aveva rimandati in camera di consiglio. Ma quando dopo altre 10 ore di deliberazioni, lo stallo all'interno della giuria non è stato superato, il giudice non ha potuto fare altro che dichiarare "mistrail", la formula con cui in America si indica quando un procedimento viene annullato perché la giuria non riesce a raggiungere il verdetto.

Ora i procuratori dovranno istruire un altro procedimento contro il 79enne attore sulla base delle accuse presentate da Andrea Constand, ex direttrice della squadra di basket della Temple University di Filadelfia, che lo ha accusato di averla drogata e poi stuprata nel 2004. Ma, secondo una portavoce della procura, la mossa non sarà immediata. L'attore ha sempre negato ogni responsabilità e, pur ammettendo l'uso del sedativo Quaalude, ha sempre sostenuto che i rapporti con la Constand - e con le altre donne che lo accusano - erano sempre consenzienti. I due avevano raggiunto un accordo extragiudiziale nel 2006, ma il caso è stato riaperto nel 2015 dopo che altre decine di donne lo hanno accusato di aver abusato di loro con lo stesso metodo utilizzato per Constand.

Per il momento Cosby resta libero su cauzione, sebbene l'intenzione dei magistrati sia quella di istruire un nuovo processo. Sono circa 60 le donne che lo hanno accusato di molestie sessuali, ma solo per il caso Costand è stato possibile portare davanti a un tribunale l'attore, accusato di essere un predatore seriale che si serviva di droghe per anestetizzare la vittima e poi aggredirla. Il caso era stato definito sul piano di una causa civile nel 2015 ma nuovi indizi convinsero le autorità a riaprirlo.