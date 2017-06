Un anno dopo al Cto il degrado è lo stesso

La porta (di emergenza) sul vuoto è ancora lì sull'infinito, le sale operatorie chiuse al quarto piano, da giugno dello scorso anno, sono ancora chiuse. C'è un cartello di lavori affisso all'ingresso. «I lavori sono iniziati circa due mesi fa», ci dice la direzione sanitaria. Bussiamo, non apre nessuno. Il cantiere per l'antincendio, tuttora un cantiere, è in preda all'incuria. Dal cancello esterno sbucano materiali di risulta alla rinfusa, regna il degrado: la scena è la stessa da mesi, come monitorato. La buca a terra per la base della scala antincendio - rimasta nel limbo - si è allargata solo di qualche centimetro nei giorni a ridosso della nostra ultima inchiesta. Di oltre un anno fa. La sala convegni al piano terra, inagibile da più di 3 anni, continua ad esserlo. Serrata, con i mobili accatastati e le porte esterne coperte in parte da teloni verdi: una tristezza. Fanno bella mostra di sé aree fatiscenti, il pronto soccorso ortopedico a regime è solo una promessa.

