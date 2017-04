Corea del Nord, lanciato missile balisticoIl test fallisce ma Trump tuona: affronto alla Cina

La Corea del Nord lancia, nelle prime ore del mattino, un nuovo missile balistico da nord di Pyongyang ma il test fallisce. E la tensione tra il regime di Kim Jong-un e gli Stati Uniti sale alle stelle. "Con il nuovo test di missili balistici il leader nordcoreano ha mancato di rispetto alla Cina" scrive il presidente americano su Twitter ribadendo che "La Corea del Nord non ha rispettato la volontà della Cina né del suo molto rispettato presidente, (Xi Jinping) quando ha lanciato, senza esito, un missile".

North Korea disrespected the wishes of China & its highly respected President when it launched, though unsuccessfully, a missile today. Bad!