Ballando con le stelle 2017, stasera si chiude: ecco i finalisti

Gran finale stasera la dodicesima edizione di "Ballando con le stelle". Milly Carlucci saluta il pubblico di Rai1 dopo le innumerevoli polemiche che hanno coinvolto, quest'anno più del solito, alcuni concorrenti e membri della giuria.

A tenere alta la bandiera del gossip e, purtroppo, anche del trash, sono stati i battibecchi e le discussioni sopra le righe ad uso esclusivo di un incremento dell'audience nei confronti della concorrenza rappresentata dal talent Amici di Maria de Filippi. Alba Parietti e Giuliana De Sio sono state le concorrenti che hanno maggiormente tenuto desta l'attenzione del pubblico. Da archiviare le punzecchiature tra la Parietti e Selvaggia Lucarelli che hanno di gran lunga oltrepassato i limiti del consentito. Lo scenario, più simile ad una sorta di sceneggiata, per altro neppure ben recitata, in qualche puntata, ha centrato l'obiettivo del sorpasso dello show di Rai1 nei confronti del diretto competitor di Canale 5. Lo sfogo, tempo fa, di Giuliana De Sio che, a conclusione di una serata movimentata, ripeteva gridando come in una sorta di cantilena, «non ne posso più» e minacciava di ritirarsi dalla pista da ballo definitivamente, è diventato virale sul web. Salvo poi una retromarcia dell'attrice che ha riportato tutto nei binari di una apparente normalità.

E ancora: la presenza di Marco Castoldi, in arte Morgan. L'artista arriva nello show di Rai 1 dopo aver abbandonato solo sette giorni prima, il talent Amici tra polemiche e contestazioni. Una mossa strategica, avevano pensato gli autori giocando sull'ambiguità di un Morgan che affermava di voler rivelare solo a Ballando con le stelle «la sua verità». Naturalmente l'artista non ha fatto nessun riferimento al programma di Canale 5. Ha proposto, a sorpresa, una sorta di lectio magistralis sull'origine e l'importanza che ha avuto il valzer nella storia, dai tempi passati fino ad oggi. E questa sera, Morgan si ripete: sarà ancora ospite del dance show con un nuovo intervento.

La scorsa settimana la carta Morgan non ha giovato a Rai1 perché Amici 16 ha vinto con due punti di share percentuale in più rispetto a Ballando. La speranza della Carlucci e di Andrea Fabiano, direttore di Rai1 è di poter ribaltare, almeno nella finale, il risultato. Alla fine di un'edizione molto discussa e discutibile, l'auspicio è che lo spregiudicato trend polemico innestato nel format come espediente strappa-audience, possa aver fine. Ballando con le stelle che, inizialmente voleva accreditarsi come una sorta di romanzo popolare con protagonista il ballo, rischia di far precipitare, in un ulteriore degrado trash, l'ex patinato ed elegante sabato sera di Rai1.Intanto ecco i finalisti che questa sera si contenderanno la vittoria: Oney Tapia, Fabio Basile, Antonio Palmese, Simone Montedoro, Martina Stella. Sarà il televoto del pubblico a decretare il vincitore.