Sparatoria in scuola elementare a San Bernardino: due morti

Una sparatoria avvenuta in una scuola elementare di San Bernardino, la Northpark Elementary School, in California, e ha causato due morti e due feriti. "Due adulti sono morti in classe, in quello che riteniamo un omicidio-suicidio. L'aggressore è a terra. Riteniamo non ci siano ulteriori minacce", ha scritto su Twitter il capo della polizia locale Jarrod Burguan. Le vittime sarebbero il presunto omicida e l'insegnante. I due feriti, trasportati in ospedale, sarebbero invece studenti. Gli altri scolari sono stati trasferiti in un altro edificio scolastico per sicurezza.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat. — Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 aprile 2017

Il 2 dicembre 2015 San Bernardino fu teatro di una strage in cui trovarono la morte 14 persone, e 22 rimasero feriti. A compierla fu una coppia di coniugi.