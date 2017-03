Quei soldi di Corallo al «segretario» di Fini

La «generosità» di Francesco Corallo non conosceva confini. I bonifici che partivano dalle sue società non sono stati utilizzati solo per acquistare e ristrutturare la casa di Montecarlo. Oltre ai familiari di Gianfranco Fini infatti, anche i collaboratori dell’ex leader della destra italiana avrebbero ricevuto finanziamenti dal «Re delle slot». È il caso dell’onorevole Francesco Proietti Cosimi, ex segretario particolare dell’allora presidente della Camera. Dai controlli del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza è emerso che, tra il 2008 e il 2010, sono stati disposti tre bonifici, per un totale di 240 mila euro, emessi dalla società B Plus Servizi di Corallo a favore della Ke.Is Media Comunicazione Srl, il cui «dominus societario» -scrive la Gdf - sarebbe proprio l'ex fedelissimo di Gianfranco Fini. I soldi sono stati utilizzati per la sponsorizzazione della tournée teatrale «Stasera pago io», della cantante Loretta Goggi, e per «Robin Hood Musical» con Manuel Frattini. Tra gli atti a disposizione della procura di Roma, c’è anche il materiale investigativo raccolto durante una specifica e precedente indagine che ha portato Proietti Cosimi a processo con l’accusa di aver distratto illecitamente i fondi della società. Secondo i pm, Proietti, insieme alla figlia e al nipote, non solo avrebbe distratto oltre 2 milioni di euro, ma avrebbe commesso altri reati «al fine di consentire alla società Bplus srl (già Atlantis Servizi srl) di evadere le imposte sui redditi». Ma c’è dell’altro.

