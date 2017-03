Capitale blindata, forze dell’ordine impegnate nei controlli, capi dell’Ue in Campidoglio per il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma. Oggi il pericolo viene dai movimenti più estremi, «in netta contrapposizione con la stessa appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ma con ideologie di fondo molto distanti», dice l’ordinanza della Questura di Roma.

Intanto sono oltre 1500 le persone controllate ed identificate dalle forze dell'ordine dalle 20 di ieri fino alle prime ore del mattino, da parte degli operatori impiegati nell'ambito del dispositivo di sicurezza predisposto dal Questore Marino.

Dopo i 7 appartenenti ai centri sociali sottoposti a foglio di via obbligatorio, nella notte è stato fermato un furgone a bordo del quale sono stati rinvenuti e sequestrati degli scudi artigianali di circa 2 metri di altezza nonché caschi ed altri indumenti per il travisamento. Negativo invece il controllo a bordo di un furgone rosso, effettuato nei pressi di un centro sociale romano. E a Milano sarebbero stati fermati 170 anarchici francesi in partenza per Roma.

