Tre feriti gravi e tanta paura questa mattina nella sede delle Assicurazioni di Roma in via delle Mura Portuensi. Erano da poco passate le 9 quando la cabina dell'ascensore si è sganciata ed è venuta giù per un piano: a bordo dell'ascensore c'erano cinque persone.

I tre feriti sono un uomo di 66 anni (portato al San Camillo), una donna di 63 anni (al San Giovanni) e un'altra donna di 52 anni (al Gemelli). Tutti hanno riportato importanti traumi ma non sono in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente il peggio sarebbe stato evitato perché l'ascensore crollato si sarebbe trovato al piano terra, precipitando quindi solo per circa un piano. Dentro, oltre alle tre persone che hanno avuto bisogno dell'intervento dei medici, ce n'erano altre due, che invece non hanno riportato traumi. Quattro di loro sarebbero dipendenti Adir, mentre l'ultima sarebbe una consulente esterna.

Oltre al 118, sono immediatamente intervenuti anche i Vigili del fuoco, a cui ora sono affidati anche i primi accertamenti sui motivi dell'incidente. L'edificio, con anche gli ascensori, che sono praticamente nuovi, era stato ristrutturato da poco.