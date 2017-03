Nessuno doveva sapere che era lui l'eminenza grigia di Virginia Raggi. Raffaele Marra si è mosso nell'ombra per sostenere la sindaca pentastellata, ben prima che salisse sullo scranno più alto del Campidoglio. Dalle conversazioni via chat estrapolate dai cellulari sequestrati a Marra, subito dopo il suo arresto per corruzione del 16 dicembre scorso, «è emerso il suo ruolo, sin dalle primarie del Movimento 5 Stelle, di "consigliori" del futuro sindaco Raggi e del suo stretto collaboratore Salvatore Romeo. È infatti Marra - si legge nell'informativa dei carabinieri del Nucleo investigativo di Roma - a preparare la macrostruttura del Comune».

E dalle nuove chat emerge che, prima del voto, lo "spin doctor" della Raggi dispensa consigli e cerca strategie per far vincere la sindaca: «Importante è non cedere alle provocazioni!!! Ho letto i giornali questo fine settimana e, devo dire la verità, la tentazione di replicare a Robertino (Giachetti, il candidato del centrosinistra alla poltrona di sindaco ndr) era tanta. Non è ancora il momento!!! Aspettiamo la presentazione delle liste e una volta chiuso il termine possiamo cominciare a parlare noi». Il 22 aprile è Romeo che contatta Marra e gli consiglia di seguire in tv Giachetti: «Sentitelo perché dobbiamo lavorare e sputtanarlo sul suo passato».

