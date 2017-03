Io, cronista e vu' lavà a 6 euro l'ora

E se domani, all'improvviso, perdessi il lavoro? Come farei a tirare avanti? Cosa potrei inventarmi per sbarcare il lunario in attesa che - fortuna permettendo - ne riesca a trovare un altro? Quanti romani oggi si pongono queste stesse domande?

Me lo sono domandato anchio - che pure un lavoro per il momento ce l'ho - e mi sono risposto che una delle possibili alternative da mettere in pratica in caso d'emergenza, così, su due piedi e in mancanza di particolari talenti (naturali o acquisiti), sarebbe quella di fare il lavavetri al semaforo. Esatto, proprio il lavavetri. Un'attività che può essere avviata in pochissimo tempo con una spesa iniziale molto bassa, che non ha bisogno di grandi competenze, e che, dovesse funzionare, garantirebbe guadagni esentasse.

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI