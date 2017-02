Lotito vuole lo stadio"Ora tocca anche alla Lazio"

«Ora aiutatemi a fare lo stadio della Lazio», aveva detto il sindaco Raggi al termine dell'estenuante trattativa di venerdì chiusa con l'ok per il progetto della Roma (stadio più cubature ridotte del 50%). Il presidente Lotito non aspettava altro, era rimasto in silenzio fino a ieri ma il suo progetto è pronto già da dodici anni: fu bloccato per presunti problemi idrogeologici. Ci troviamo vicino alla Tiberina, sulla bisettrice della Roma-Firenze (uscita Castelnuovo di Porto), con il Tevere a due passi. Il piano ha bisogno solo di una rinfrescata, Lotito si appresta a rilanciarlo per regalare alla Lazio lo stadio di proprietà più una cittadella per tutte le sezioni della polisportiva biancoceleste.

