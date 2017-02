Milena Gabanelli assunta in RaiMa il Cda non ne sa nulla

Milena Gabanelli è una dipendente della Rai. La ex conduttrice di Report è stata assunta dalla tv pubblica (più precisamente dal Coordinamento direzione per l’informazione) per occuparsi del lancio della nuova piattaforma dedicata all’informazione digitale. La cosa si è perfezionata ad inizio anno, ma nessuno ne sapeva nulla: "Ho chiuso anticipatamente il contratto con Report il 31 dicembre", spiega la giornalista a Il Tempo, "e la nuova proposta mi è stata fatta il 3 gennaio". Proposta ovviamente accettata a stretto giro, nonostante l'osticità di un progetto che parte praticamente da zero: "Il progetto è ancora in fase di sviluppo, spero di far bene".

Il problema è che della questione Gabanelli in consiglio di amministrazione nessuno ha mai saputo nulla. Che il direttore generale Antonio Campo Dall'Orto avesse intenzione di arruolare la giornalista era noto, ma che la faccenda fosse stata perfezionata è una notizia che coglie tutti di sorpresa: "Nessuno ci ha detto nulla", cade dalle nuvole il consigliere di amministrazione Arturo Diaconale, "sapevamo della volontà di concludere la cosa, ma niente di più. La prossima riunione del cda è in programma martedì, e chiederemo sicuramente spiegazioni".

Il punto è se si tratti di operazione che può essere portata a termine senza passare dal cda o che necessita del via libera del board aziendale: «Il tema è delicato», ragiona il membro del cda Franco Siddi, "perché se si tratta di un'assunzione a titolo di consulenza è un conto, ma se stiamo parlando di un ruolo direzionale è un altro conto, e bisogna passare per il cda". Di sicuro c'è solo che neanche a lui nessuno ha detto alcunché: "Manco dall'azienda da un paio di settimane», premette Siddi, «ma finché ci sono stato della cosa non si è minimamente discusso".

