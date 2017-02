Sull'Isola dei famosi Ceccherini pesca, Caldonazzo tradisce e Degan piange

Massimo Ceccherini finalmente riesce a pescare e mangia pesce crudo con Eva Grimaldi. Dayane Mello, il più bel lato B dell'Isola dei famosi, che lunedì rischia di lasciare il reality di Canale 5, rivela il "tradimento" a Samantha de Grenet, anche lei nominata: Nathaly Caldonazzo, amica della showgirl romana, durante la puntata di martedì scorso ha fatto proprio il nome della de Grenet per uscire dal gioco. Samantha vorrebbe non crederci ma il dubbio si è ormai insinuato nella sua mente. Così le due naufraghe, l'una contro l'altra nel televoto, ora diventano complici.

Nel giorno 3 dell'Isola i concorrenti si fermano a guardare lo splendido tramonto. E Raz Degan piange di commozione. Altro che uomo che non deve chiedere mai... Sempre più Robinson Crusoe, Andrea Marcaccini, che costruisce un coltellino. Arriva il riso, ma finché non avranno il fuoco, i naufraghi non potranno cuocerlo.