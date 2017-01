Sono trascorsi 5 giorni dalla valanga che ha travolto, distruggendolo, l'hotel Rigopiano di Farindola nel Pescarese ma la macchina dei soccorsi non si ferma neanche un attimo. E, purtroppo i soccorritori hanno estratto dalle macerie il corpo di un'altra vittima. Una donna, non ancora identificata. Così le vittime salgono a sette.

Anche questa notte, con l'ausilio delle fotoelettriche, tutti al lavoro nella speranza di trovare in vita ancora i dispersi che, al momento, sono 22. Undici, in tutto, le persone sopravvissute, 6 le vittime con l'ultimo corpo di un uomo recuperato ieri. Si scava ancora con mani e pale e con l'utilizzo di sonde. Non è possibile, allo stato attuale, intervenire con mezzi meccanici. Per i parenti dei dispersi sono ore di lunghissima ed estenuante attesa. "Si lavora nei cunicoli, la gente potrebbe ancora resistere e questa è la nostra speranza", dice Luca Cari, responsabile comunicazione dei vigili del fuoco. "Non ci fermeremo". Le difficoltà maggiori per le operazioni di ricerca rimangono legate al maltempo e alla viabilità poiché il senso unico alternato sulla strada che conduce al resort non agevola le operazioni. Il rischio valanga permane su tutta la struttura anche se ieri è passato da 4 a 3, comunque un livello elevato. «La nostra ipotesi operativa è che la slavina possa non aver raggiunto e saturato tutti i locali, che ci sia un cuore della struttura non raggiunto. Se poi lì dentro possano esserci condizioni di vita, questo naturalmente non lo sappiamo. Siamo molto concentrati su questo obiettivo», ha aggiunto Luca Cari. «Il lavoro è ininterrotto, le nostre squadre si alternano. Proseguiamo nell'esplorazione dei locali dell'interno, seguendo la speranza di trovare ancora persone in vita, anche se non c'è nessuna certezza. Stiamo procedendo da locale a locale, stiamo aprendo varchi in muri anche da ottanta centimetri. Siamo riusciti a sfondare con un escavatore quel muro di neve che ci impediva di far giungere i mezzi pesanti fino alla struttura». Per recuperare il corpo dell'ultima vittima individuata, ci sarà da fare «un lavoro molto lungo, richiederà sicuramente ancora delle ore».

I funerali Domani, intanto, nella chiesa di San Nicola Vescovo di Farindola saranno celebrati i funerali di Alessandro Giancaterino, il 43enne capo cameriere vittima della valanga. La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare comunale. Alessandro era il fratello dell'ex sindaco di Farindola, Massimiliano Giancaterino. «Se avessi saputo (della valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano, ndr), mi sarei tagliato il braccio destro», ha detto Massimiliano, oggi in diretta ad Agorà (Raitre), che autorizzò l'ampliamento dell'hotel Rigopiano, nel quale ha trovato la morte il fratello. «Ma non potevo saperlo. E sinceramente - ha aggiunto - non me ne faccio una colpa, perché abbiamo dato un'opportunità a tanta gente del paese». «Ora non ci sto alla caccia a un responsabile come capro espiatorio», ha concluso Giancaterino.

Le indagini «Confermo che allo stato la procura ha aperto un solo fascicolo. È un unico contenitore nel quale stanno confluendo tutti gli elementi informativi. Le ipotesi sono disastro colposo e omicidio plurimo colposo». Lo ha detto il procuratore aggiunto di Pescara Cristina Tedeschini, nel corso di una conferenza stampa. Questo include, ha spiegato, le informazioni relative alla viabilità nelle ore intorno al disastro, e alla formazione e caduta della slavina. «Non è un lavoro geniale o originale o che chi indaga possa avere qualche idea diversa particolare. Anzi io seguo il vostro lavoro con interesse - ha sottolineato rivolgendosi ai cronisti -. Anzi molti spunti arrivano» proprio dalla stampa, ha specificato.



La mail Riveste un certo rilievo la mail, acquisita agli atti dalla Procura di Pescara, nella quale alle 15.40 la direzione dell'hotel chiedeva al Comune di Farindola, alla Provincia e alla Prefettura un intervento urgente per riaprire la strada in modo da consentire agli ospiti - terrorizzati dalle scosse di terremoto e dal maltempo e decisi a rimanere all'esterno della struttura - di poter tornare a casa. In Comune quella mail non è mai arrivata, ha fatto sapere il sindaco, perché la corrente, in seguito alle nevicate, era saltata.

Le dimissioni dall'ospedale I bambini ricoverati a Pescara saranno dimessi oggi dal reparto di pediatria: Gianfilippo e Ludovica Parete torneranno a casa col papà e la mamma, Edoardo Di Carlo e Samuel Di Michelangelo, invece, saranno affidati a familiari perché i loro genitori sono ancora dispersi all'interno dell'hotel Rigopiano.

Paura per la diga A Campotosto, la diga che è la seconda più grande d'Europa per portata, è sorvegliata speciale. La sua portata è stata ridotta nelle ultime ore. Si teme che a causa delle continue scosse di terremoto possa cedere con un conseguente, e terribile, effetto Vajont.