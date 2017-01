Un caso di meningite a Roma. Ricoverata bimba della Nazario Sauro al Trionfale

Un altro caso di meningite a Roma. Una bambina di sei anni e mezzo che frequenta la scuola elementare Nazario Sauro sulla via Trionfale è stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso del Policlinico Gemelli sabato scorso. Qui è stata ricoverata in isolamento nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La piccola è stata vaccinata. Non si conosce ancora il ceppo del meningococco. I medici del Servizio igiene e sanità pubblica (Isp) della Asl Rm 1, avvisati dal Gemelli, hanno subito allertato la scuola e avviato la profilassi sui compagni di classe, sulle bambine che frequentano la stessa scuola di danza della piccola e sui compagni di giochi.

Nella Capitale prima di Natale era morta una maestra elementare di 59 anni che insegnava in una scuola della Garbatella. E, nei giorni giorni, era deceduto un uomo di Alatri ricoverato a Roma sempre dopo aver contratto la meningite.

Nella notte, intanto, era morto un 36enne nel pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli.