Ronaldo e Juventus, indovinate l'anagramma

È Ronaldo-mania. Cresce l’attesa per lo sbarco in Italia del portoghese (a un passo l’accordo con la Juve) e i tifosi si scatenano. Non solo quelli bianconeri. Ignoti detrattori hanno messo in giro una curiosa coincidenza: l’anagramma di «Cristiano Ronaldo», infatti, è un sinistro «starò con i ladroni», e ogni riferimento alla nomea della Signora non è casuale. Ai mondiali, intanto, arriva un altro risultato clamoroso: Brasile fuori, la prima semifinale sarà Belgio-Francia.