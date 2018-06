Gli Oneston: "Amici anche lontano dai riflettori"

L’amicizia esiste davvero. E dura nel tempo. Gli Oneston, meglio conosciuti come Luca Onestini e Raffaello Tonon, ne sono la prova. Dopo il Grande Fratello Vip, dove si sono conosciuti, sono approdati a Radio Zeta (con un programma quotidiano che va in onda anche sui canali 266 del digitale e 766 di Sky). Dunque, sono diventati amici e colleghi. E poi? Un libro. Intitolato proprio con il soprannome dato dal pubblico: “Oneston”. Da una parte Tonon che urla: "Onesto, dove sei?" Dall'altra l'ex tronista che risponde: "Eccomi, eccomi. Ridendo e intonando la sua canzone che fa: "Alza le mani e schiocca le dita, umore alto tutta la vita". Questa è la loro amicizia, scandita da continui divertimenti e gag. L'ultima? Un viaggio in metropolitana, super affollata, per raggiungere sulla Tuscolana lo store della Mondadori dove hanno presentato il loro libro, che racconta ogni dettaglio di una splendida amicizia. Tonon in giacca e cravatta sudato e provato, Luca pronto a immortalare con le "Storie" di Instagram tutto il viaggio.