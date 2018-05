Piazza di Siena, al "Rolex Gran Premio Roma" trionfa Lorenzo De Luca

Lorenzo De Luca in sella a Halifax van Het Kluizebos ha vinto il "Rolex Gran Premio Roma" all'86° Csio di Roma Piazza di Siena. L’aviere scelto ha chiuso con due percorsi netti davanti all’Irlandese Bertram Allen su Hector Van D’Abdjhoeve, anche lui con due netti ma penalizzato dal tempo. 45”37 per l’azzurro, 45”97 per l’irlandese.

De Luca riporta in Italia il prestigioso Gran Premio Roma che non vincevamo dal 1994. Terzo posto per l'australiana Edwina Tops-Alexander su Inca Boy van T Vianahof anche lei ha chiuso con due netti ma con un tempo nettamente superiore 51"97.