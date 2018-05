"Vuoi Scommettere?", Michelle Hunziker tira in ballo anche Berlusconi

Su Canale 5 debutta "Vuoi scommettere?" e anche la conduttrice Michelle Hunziker porta avanti la sua scommessa importantissima dedicata alle donne: una legge che permetta di avere un codice "rosso" per tutte le denunce di violenza, affinché si possa agire ed intervenire in poche ore. È per questo motivo che ha deciso di incontrare i leader politici per far firmare un impegno, affinché questa legge possa diventare realtà. E il primo incontro è quello con il presidente Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia ricorda il grande impegno da sempre svolto per la difesa delle donne e sottoscrive il documento per chiedere l'approvazione della legge non appena verrà formato il governo.