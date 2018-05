Tregua sul palco di Amici, Belen imita Emma e parte l'inedito duetto

Seralone con sorpresa ad "Amici 17". Belen Rodriguez canta in diretta una canzone di Emma Marrone, poi imita (tanto di parrucca bionda) l'ex rivale in amore. L'argentina si esibisce esibirsi sulle note di "Amami" e all'improvviso sul palco si scatena un inedito duetto. La battuta della Marrone non manca: "Maria, tu le tocchi sempre piano, sei una gran f*ga". La De Filippi s diverte soprattutto quando la cantante commenta l'esibizione di Belen e fa notare: "Io non cammino così, tu cammini più da f*ga!".