Cori e bandiere, i tifosi del Liverpool invadono Campo de' Fiori

Sale la febbre da Champions. I circa 5mila tifosi del Liverpool sono sbarcati a Roma per la semifinale di ritorno all'Olimpico con i giallorossi. In queste immagini canti e bandiere dei Reds in piazza Campo de' fiori. Vietata la vendita di alcol in tutto il centro. Nel corso dei controlli in Corso Rinascimento , gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno denunciato un cittadino originario del Bangladesh che, contravvenendo al divieto, ha venduto bottiglie di birra e tequila a tre turisti inglesi.