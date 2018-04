Fiamme a Corso Italia. Va a fuoco una Mercedes parcheggiata

Auto prende fuoco sotto il monumento in ricordo della breccia di Porta Pia. Intorno alle 17,30 in corso Italia, a pochi passi da piazza Fiume, i passanti hanno sentito una forte esplosione provenire dal cofano di una Mercedes grigia parcheggiata sotto le mura. Dalla macchina hanno iniziato a divampare le fiamme. Attimi di panico tra la gente, che temeva che la vettura potesse esplodere da un momento all'altro e danneggiare anche le altre auto in sosta lì a fianco. Il titolare di una gelateria ha usato due estintori per spegnere il rogo, non riuscendo ad estinguerlo del tutto. Nel frattempo sono arrivati i vigili del fuoco e hanno domato definitivamente le fiamme con gli idranti.