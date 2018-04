Siamo stati tra i tifosi giallorossi durante la lunga notte in fila davanti ai Roma Store della Capitale a caccia dei biglietti della semifinale di ritorno di Champions League Roma-Liverpool del 2 maggio alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Tra cori, partite a carte per ingannare l'attesa e qualche momento di tensione. Fino all'ovazione per i primi fortunati che sono riusciti ad accaparrarsi il prezioso tagliando.