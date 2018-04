Nello stomaco 29 chili di plastica, capodoglio ucciso dall'inquinamento

Aveva inghiottito un enorme bidone di plastica e alcune boe, il capodoglio trovato morto lo scorso febbraio sulla spiaggia di Cabo de Palos, in Spagna. A rivelarlo l'autopsia sul corpo del cetaceo, ucciso dall'incuria per l'ambiente. L'esemplare maschio, lungo 10 metri, aveva nel suo stomaco sacche di plastica e cordi: in tutto 29 kg di rifiuti.